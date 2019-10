Lotta allo smog, al via il piano che blocca le auto

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

UDINE - Al via il Piano di azione comunale contro l'inquinamento atmosferico. Da oggi, infatti, sono in vigore le limitazioni invernali alla circolazione di alcuni tipi di veicoli, per ridurre le emissioni di gas di scarico e, in particolare, l'accumulo nell'aria delle Pm10. Il piano prevede che i veicoli a benzina euro 0 e 1, diesel 0, 1, 2 e 3 e ciclomotori e motoveicoli 0 e 1 non possano transitare dalle 16 alle 20 all'interno del ring cittadino (che ha come perimetro via Ciconi, l'ultimo tratto di viale Europa Unita,...