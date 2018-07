Treno bloccato da un crollo nella galleria: esercitazione di emergenza

di P.T.

TARVISIO UDINE - Un evento alluvionale provoca l'accumulo di detriti all'imbocco nord dellaSan Leopoldo, a Pontebba, sullaTarvisio Udine. Unviaggiatori, proveniente da Pontebba e diretto a Tarvisio, resta così bloccato all'interno del tunnel.Si rende necessario mettere in sicurezza l'area, prestareai viaggiatori, alcuni a ridotta mobilità, e organizzarne l'evacuazione: è lo scenario dell', coordinata dalla prefettura di Udine, che si è svolta ieri, domenica 8 luglio. Coinvolti la prefettura di Udine, le squadre di primo intervento delle società del gruppo Fs Italiane, i vigili del fuoco, la polizia ferroviaria, i carabinieri, il Nue 112, la centrale Sores e la Protezione civile.Particolare attenzione è stata riservata alla verifica dell'efficacia e della rapidità della comunicazione a alla conseguente attivazione delle procedure per la, specialmente nei minuti che hanno preceduto i soccorsi, come previsto dal Piano emergenza e soccorso, il Pes, della galleria di San Leopoldo.L'esercitazione rientra tra le iniziative programmate periodicamente per monitorare l'efficacia del flusso comunicativo e della catena del coordinamento, e la prontezza dell'intervento delle strutture del territorio. Il tutto per migliorare gli standard di sicurezza e la tutela delle persone, delle cose e dell'ambiente, e per promuovere la conoscenza degli impianti da parte degli enti esterni.