Fanno snowboard fuori pista: in 7 restano bloccati, salvati tra la neve

di Paola Treppo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CHIUSAFORTE - SELLA NEVEA (Udine) - Fannofuori pista in 7 al confine tra Italia e Slovenia, in località, in territorio italiano, e finiscono in undove restano bloccati senza più riuscire a muoversi. Il gruppo, composto uomini e donne, tra cui un padre con la figlia minore, tutti del Friuli Venezia Giulia, ha chiamato ie la centrale Sores di Palmanova ha allertato le ambulanze. Erano le 14 di oggi, domenica 8 aprile.​Intanto da Cave del Predil è partita una squadra di soccorritori volontari del Cnsas, coordinata da, e dalla caserma della Guardia di finanza di Sella Nevea disi sono attivati i militari del Sagf. Le squadre di soccorso sono state trasportate nell'area del canalone dall'della Protezione civile del Fvg. I sette sportivi sono stati tratti in salvo e portati, con diversi voli, a Sella Nevea, dove sono stati assistiti dal personale medico. Nessuno è rimasto ferito. Per il gruppo solo tanta paura.