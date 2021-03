Blitz per gli autotrasportatori che arrivano dall'estero: piovono sanzioni per 10 mila euro

UDINE - Maxi controllo sui mezzi che arrivano da oltre confine: piovono le sanzioni. Nella giornata di ieri la Polizia Stradale del Fvg e del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Udine e Gorizia hanno effettuato dei controlli lungo le autostrade, con particolare attenzione al settore dei prodotti petroliferi e al trasporto di merci internazionale. Sono stati predisposti tre punti di controllo: alla barriera autostradale di Ugovizza in A23 in ingresso al territorio nazionale; nell’area di servizio di Gonars in A4 in direzione di Venezia e presso il casello di Villesse in A/34, ingresso in A/4, direzione Venezia, per buona parte della giornata, a partire dalla prima mattinata.

Oltre 20 gli equipaggi di Polizia Stradale e Guardia di Finanza con oltre 40 uomini impiegati. In totale sono state contestate 28 infrazioni ai 104 veicoli commerciali controllati, in gran parte di cittadini stranieri. Le sanzioni, quasi tutte pagate su strada come prevede l’art. 207 del Codice della Strada quando il trasgressore è uno straniero, ammontano a circa 10 mila euro e sono relative a varie violazioni dello stesso Codice della Strada e della normativa comunitaria sull’autotrasporto. In particolare sono state contestate sanzioni per il mancato rispetto della regolamentazione del trasporto internazionale, quasi una decina di violazioni sulle norme delle ore di guida dei conducenti e le restanti per eccessi di velocità o inefficienza dei dispositivi installati sui mezzi stessi.