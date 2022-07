Bimba precipita dalla finestra di casa, operata nella notte: è grave

UDINE - È stata operata nella notte la bimba di 4 anni, caduta ieri pomeriggio 19 luglio, nella sua abitazione di Udine, da un'altezza di circa 7 metri, per il probabile cedimento di una grata di protezione. La piccola ha riportato traumi multipli alla testa e al torace. La prognosi è riservata: secondo i sanitari le prossime ore saranno decisive.

La mamma, che si trovava con lei al momento della caduta, è stata colta da malore e portata in ospedale ma nel corso della notte è stata dimessa ed è potuta tornare a casa.

La donna ha un altro figlio, neonato. Indagini sono in corso da parte della Polizia per stabilire le cause che hanno provocato il cedimento della grata.