Bimba di 12 anni scompare nel nulla: ritrovata grazie al cellulare

UDINE - È stata ritrovata in poche ore, dai Carabinieri della Stazione di Campoformido della Compagnia di Udine, una bambina di 12 anni di cui non si avevano più notizie dall'ora di pranzo di ieri. Ricevuta nel pomeriggio la denuncia di scomparsa dei familiari, i militari dell'Arma hanno attivato il sistema di geolocalizzazione satellitare per localizzare il telefono cellulare della minore. Ottenuto il riscontro della zona dove il dispositivo mobile era agganciato, le ricerche sono state focalizzate a Pasian di Prato e nella tarda serata la bambina è stata trovata dai Carabinieri in buone condizioni. Non sono ancora chiare le motivazioni dell'allontanamento della minore. Indagano i militari dell'Arma.

