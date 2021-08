Attesi migliaia di motociclisti alla Biker Fest di Lignano a settembre

LIGNANO - Con migliaia di presenze e i migliori preparatori di moto Special nazionali e internazionali la Biker Fest International è l'evento motociclistico outdoor più importante non solo in Italia ma in tutta Europa. La 35° edizione si terrà dal 16 al 19 settembre a Lignano Sabbiadoro.

L'ingresso è gratuito come sempre per tutte aree della kermesse. L'evento si svolge in 4 diverse zone della città per accentuare e diversificare le peculiarità di ogni attrazione proposta, una soluzione molto apprezzata dal pubblico e dai commercianti che lo rendono un evento dinamico, in grado di coinvolgere tutti e anche per questo è diverso da ogni altro evento. É il raduno che ha fatto nascere e da sempre sostiene il meglio dell'intero movimento Custom e Biker in Italia, allargandosi in seguito fino al Fuori Strada, al Dirt Track, al Mototurismo, ai grandi Moto Globe Trotters, alla presenza di tutte le Case Moto Ufficiali con i loro numerosi Demo Ride con i nuovi modelli in prova gratuita.

Molte tendenze nazionali e internazionali hanno preso vita proprio qui e non a caso il Custom Bike Show della Biker Fest è il più storico in Europa (nato nel 1987) affiliandosi alle origini con il Rat's Hole di Daytona e Sturgis (USA).

Un'esclusiva assoluta è la Finale del Campionato Custom Bike Show IMC (Italian Motorcycle Championship) e l'unica data del Campionato Custom Bike Show Mondiale AMD in Italia, con l'esposizione delle Moto più belle d'Europa. Fra i premi in palio 4 rimborsi spese da mille euro e stand gratuiti a mega fiere di settore come il Motor Bike Expo di Verona e Roma Motodays.

La Biker Fest presenta anche spettacoli in zona Off-Road molto frequentata (7 chilometridi percorso), mentre l'area 4x4 Jeep ha una lunghezza di 2 chilometri, una pista ovale per gare di Dirt Track, Moto-Tours organizzati, concerti Rock, un Pin Up Contest e molto altro.

Visti i numeri dell'evento, le Case moto ufficiali sono annualmente presenti e in Zona Stadio e propongono Demo Rides gratuiti con tutti i loro nuovi modelli (nel 2020 ne sono stati effettuati oltre 3.300).

Gran finale la domenica con la U.S. Car Reunion www.uscarreunion.it, l'incontro più storico di auto americane in Italia (dal 1995) presso il Luna Park che nell'ultima edizione ha raccolto oltre 400 Auto Americane di grande prestigio e unicità come si evince dalle immagini. Grande importanza avrà anche l'area E-Mobility Village dove verrà data la possibilità ai visitatori di testare gratuitamente veicoli elettrici ed ibridi di ogni genere, dalle automobili fino ai monopattini, passando naturalmente per motociclette, scooter ed e-bikes. Inoltre, durante tutta la Kermesse, all'interno della sala congressi di Terrazza a Mare, si terranno convegni e dibattiti sull'e-mobility.