Bici travolta da furgone, frontale tra auto: 2 feriti gravi in ospedale

di Paola Treppo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN DANIELE e SAN VITO (Udine) -travolta datra due auto: 2 personein ospedale.a non finire nel pomeriggio di oggi, lunedì 7 maggio, in provincia di Udine. ​Il primo scontro si è verificato poco prima delle 16.30 nel comune di, a poca distanza da Versa (Gorizia), lungo la regionale 252 che in quel tratto prende il nome di via Gorizia. Due le auto coinvolte e tre le persone rimaste coinvolte nello scontro, che ha causato anche lunghe code sulla trafficata arteria.A San Vito la centrale Sores di Palmanova ha inviato sul posto l'equipaggio di una ambulanza e l'elicottero decollato dalla elibase di Campoformido. A restare ferita gravemente unadi San Vito al Torre che è stata portata in volo, in gravi condizioni, d'urgenza, in codice rosso, all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. Le cause dell'incidente frontale sono in corso di accertamento da parte dei carabinieri della Compagnia di Palmanova, intervenuti sul posto per rilievi e viabilità. Altre due persone sono rimaste ferite in maniera meno grave e sono state medicate dai sanitari; una di questa è stata accolta al nosocomio di Palmanova.Il secondo incidente si è verificato dopo un'ora dal primo, poco prima delle 17.30 adi San Daniele del Friuli, in via Nazionale, vicino allo stabilimento Lima. Qui, per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri della stazione di Martignacco, intervenuti per rilievi e viabilità, un uomo di 40 anni della frazione di Villanova, T.L. le sue iniziali, è stato travolto da un furgone mentre pedalava in sella alla sua bici. Soccorso dal personale medico dell'eliambulanza, il quarantenne è stato trasportato in codice rosso, in gravi condizioni, all'ospedale di Udine. In entrambi gli incidenti sono intervenuti anche iper la messa in sicurezza dei mezzi e la bonifica della carreggiata.