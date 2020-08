Morto Bernardino Ceccarelli, imprenditore e protagonista della pallavolo

TRIESTE - È morto all'età di 75 anni l'imprenditore friulano Bernardino Ceccarelli, fondatore della Ceccarelli Group. Attivo nel settore dei trasporti e della logistica merci, ha anche guidato l'Itas di Martignacco (Pallavolo), fino ai successi in coppa Italia e in A2. Ceccarelli è morto in una casa di cura di Udine, dove era ricoverato da mercoledì. «La notizia della sua scomparsa giunge improvvisa e lascia un profondo senso di vuoto in chi abbia avuto la fortuna di conoscere il suo temperamento, la sua determinazione, la sua passione per le sfide difficili», ha detto il sindaco di Udine, Pietro Fontanini.



«E' grazie a queste doti che Ceccarelli è riuscito non solo nell'impresa di portare la squadra femminile della Libertas di Martignacco in A2 - ha proseguito Fontanini -, ma anche a imporsi come imprenditore a livello internazionale. La sua azienda di autotrasporti con sede a Udine ha saputo essere protagonista, in oltre quarant'anni di attività, del nuovo Friuli sorto dalle macerie del terremoto e del boom economico degli anni Novanta, dimostrando di avere una struttura in grado di reggere l'urto della crisi del 2008 e, oggi, le limitazioni nei movimenti internazionali imposte dalla pandemia. A nome dell'amministrazione e della cittadinanza udinese - ha concluso - mi unisco al dolore di chi gli ha voluto bene». Ultimo aggiornamento: 17:51 © RIPRODUZIONE RISERVATA