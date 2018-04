Basta incidenti: centauri da tutto il Friuli per la benedizione delle moto

di Paola Treppo

TRICESIMO (Udine) - Viaggiare inè bello ma anche. Così la due ruote, di qualsiasi cilindrata e modello sia, è meglio farle. Per questo, all'inizio della stagione calda, da diversi anni a questa parte,i centauri organizzatola "moto benedizione" nel piazzale del Santuario di Madonna Missionaria a Tricesimo.Oggi, domenica 15 aprile, dopo la messa officiata da, il, i centauri si sono trasferiti nel cuore di Tricesimo, in piazza Garibaldi, chiusa al traffico. Qui sono stati allestiti stand con esposizione di moto da parte di alcune concessionarie, bancarelle a tema e un'area dedicata alle moto storiche.Tutto il ricavato sarà donato come sempre alle suoredella Provvidenza. Quest'anno il progetto è intitolato La porta verso la vita e permetterà di realizzare una casa di accoglienza per curare, sostenere e aiutare i ragazzi con malati diPer l'edizione 2018 anche la presenza di due pattuglie di motociclisti dell'Arma dei Carabinieri e della Polizia di Stato, a rappresentare l'importanza e il rispetto del codice della strada e della sicurezza stradale. Per gli organizzatori è fondamentale sensibilizzare la cittadinanza riguardo l’importanza del rispetto delle norme stradali: da sola, infatti, la benedizione non può garantire o rendere immuni da comportamenti illegali e incivili.