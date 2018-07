di Paola Treppo

UDINE - Basta con le slot machine: nei bar udinesi arrivano i giochi da tavolo. Si è conclusa in questi giorni, infatti, la consegna del set diche hanno aderito al progetto, promosso dal Comune di Udine e mirato a ridurre l'offerta dele promuovere il gioco positivo.Sono 10 i locali cittadini che hanno aderito all'iniziativa e che offriranno alla clientela la possibilità di disporre di 22 giochi da tavolo appositamente selezionati: Giangio Garden, al parco di viale Vat, Astoria Hotel Italia in piazza XX Settembre 24, Bar Pasticceria Carli di Folegotto in via Vittorio Veneto 36, Bar Centro Studi in viale Leonardo Da Vinci 19, Caffè Caucigh in via Gemona 36, Bar Beethoven in piazza Primo Maggio 34, Bar Quinte Mura in via Superiore 81, Ristorante Pizzeria Da Mario in via Baldasseria Media 49, Quarta Dimensione in via Ermes di Colloredo 14 e Parco del Cormôr in via Annibale Frossi.In questi locali si sono anche tenute delle dimostrazioni dei giochi, a cura di esperti animatori. I prossimi appuntamenti ludici sono previsti il 19 luglio, dalle 18 alle 20, al Caffè Caucigh e il 20 luglio, dalle 16.30 alle 18.30, al Bar Pasticceria Carli di Folegotto. Altri appuntamenti sono programmati nel mesi di settembre, quando sarà pubblicato un nuovo bando per permettere ulteriori adesioni di locali pubblici che hanno dismesso o non hanno installato macchinette per il gioco d'azzardo.Il progetto The Smart Play - La mossa giusta è promosso dal Comune di Udine col contributo della Regione Friuli Venezia Giulia. «Un progetto molto importante per combattere il gioco d’azzardo patologico, che purtroppo coinvolge sempre più persone - dice l’assessore del Comune di Udine,-; ringrazio coloro che hanno già aderito e auspico che possano essere un esempio positivo per altri locali che potranno aderire al progetto nel bando che partirà a settembre». Info Ludobus 0432.1272.687/796 email: ludoteca@comune.udine.it.