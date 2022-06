CIVIDALE - Vince la Gesteco: perché tra le due squadre è la più forte. Vince la Gesteco... ed è serie A2. Il prossimo anno sarà derby ad alta tensione con l’Apu Old Wild West di Udine. Abbiamo assistito alla ‘bella’ che ci aspettavamo, siamo sinceri. Conosciamo certe dinamiche e lo sappiamo benissimo che questa serie playoff per il Vigevano si era conclusa nel momento in cui dopo avere mancato il sorpasso nel terzo periodo di gara-4 - sull’onda dell’entusiasmo e sullo slancio del palazzetto amico -, aveva finito quindi per ammosciarsi. E moscia è difatti arrivata la Elachem al palaGesteco per l’ultimo atto di questa lunga stagione di serie B. A indirizzare il match è stato in avvio di contesa Miani, in fiducia dopo l’ottima prestazione di domenica scorsa. Poi... niente. La Elachem non ha speso i soldi che ha speso Cividale per salire di categoria, ha rotazioni limitatissime e i suoi giocatori erano ormai stati spremuti sino alla buccia. Ripetiamo il concetto con parole diverse: non c’è stata partita.