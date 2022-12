Incidente a Basagliapenta di Basiliano. Pedone investito da un'auto

BASILIANO (UDINE) - Incidente stradale stamani intorno alle 8 a Basagliapenta di Basiliano, in piazza San Valentino, proprio di fronte a un pubblico esercizio: un pedone è stato investito da un'auto, nell'impatto l'uomo è stato sbalzato per circa 5 metri ed è rovinato malamente a terra. Ha riportato un trauma alla testa a una spalla e a una gamba ma è sempre rimasto cosciente. Gli infermieri della centrale Sores hanno inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza che ha trasportato l'uomo, in codice giallo, all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine.