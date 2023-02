REANA DEL ROJALE - Un giovane uomo ieri è rimasto per tutto il pomeriggio barricato nell’abitazione di famiglia assieme alla madre, nella frazione di Ribis del comune di Reana del Rojale. A presidiare la villetta diverse pattuglie dei carabinieri, che hanno subito attirato l’attenzione dei residenti. Presente sul posto anche un’ambulanza e un’automedica. Fortunatamente la situazione si è risolta per il meglio: intorno alle 19 la madre è uscita dalla casa di Ribis e in seguito, verso le 20, anche l’uomo, sui 35 anni, è stato convinto a uscire dalla villetta.