Barca a vela si arena per la bassa marea: soccorsi due diportisti inglesi

di Paola Treppo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN GIORGIO DI NOGARO (Udine) -a vela di 12 metri si arena e dueinglesi lanciano l'Sos dalle coste friulane. È successo questo pomeriggio, sabato 17 marzo, intorno alle 16.30.La barca è andata a finire su un banco diall'imbocco delnavigabile che porta nella zona industriale di. In quel momento c'eraDopo l'allarme lanciato dai diportisti, la capitaneria di porto ha chiesto aiuto ai vigili del fuoco che hanno raggiunto ladi, per soccorrere i due velisti in difficoltà.Si tratta di una coppia di mezza età che era partita dalla darsena del, a San Giorgio di Nogaro. Entrambi erano in buone condizione di salute. Sono stati portati a riva dai pompieri del Distaccamento di Cervignano del Friuli con un. La barca asarà recuperata in seguito.