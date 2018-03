La barca si schianta contro il ponte: cade in acqua e muore annegato

di Paola Treppo

GRADO (Gorizia) - La barca finisce contro ildeldi Grado e, unmolto noto dell'Isola del Sole, cade e, trascinato dalla corrente. Si salva la moglie che era con lui in quel momento e che è riuscita a restare aggrappata allache si era incastrata sotto il ponte; è successo ieri pomeriggio, domenica 11 marzo, poco prima delle 18.La coppia di coniugi era uscita in laguna e aveva trascorso la giornata in un casone. Poi, al rientro, l'uomo, 80 anni, è stato colto da uned è finito in acqua. La moglie non è riuscita ad aiutarlo ed è stata soccorsa dagli uomini della capitaneria di porto di Grado. Il corpo di Marocco è stato recuperato dallara e dai vigili del fuoco; a nulla è valso l'intervento del personale medico di una ambulanza la cui equipe ha tentato una lunga manovra di rianimazione.