Brutta notte per due velisti a Lignano: la barca si arena e resta incagliata sul fianco

LIGNANO - Incagliati al largo di Lignano, soccorso notturno per due naviganti. Su richiesta della Capitaneria di Porto di Monfalcone (GO) alle ore 3.55 di questa notte, mercoledì 13 luglio, la squadra del distaccamento dei Vigili del fuoco di Lignano (UD) è intervenuta presso il canale di uscita di Lignano dove a circa 500 metri dalla costa un'imbarcazione a vela si era incagliata con 2 persone a bordo. I Vigili del fuoco, utilizzando un battello pneumatico, hanno raggiunto l'imbarcazione arenata, hanno trasbordato le due persone che erano a bordo per poi trasportarle, incolumi, presso il Porto Vecchio di Lignano Sabbiadoro.