Cerca la bimba ricoverata con lei «Aveva perso tutti nel sisma in Friuli le regalai il mio succo e i palloncini»

UDINE - «Ogni volta che sento la parola terremoto penso a quella bimba di 6 anni ricoverata nel mio stesso stanzone in ospedale a Udine. Aveva perso tutti sotto le macerie, le regalai il mio succo di frutta e i miei palloncini. Vorrei ritrovarla e abbracciarla». Barbara Beltrame aveva 4 anni all'epoca del sisma del 6 maggio 1976. Ieri, a distanza di 43 anni dalla scossa, ha affidato il suo personale ricordo del terremoto alla propria pagina facebook con un post che è diventato in poco tempo virale e si è trasformato in poche ore in un appello rimbalzato su diversi gruppi e pagine dedicate al Friuli e ai suoi paesi.

