Clienti ubriachi fradici e con precedenti: chiusi tre locali a Udine

UDINE - Tre locali, due bar e un locale di cibo etnico da asporto, sono stati chiusi oggi dalla polizia nella zona di Borgo stazione a Udine rispettivamente per 14 e 7 giorni per ragioni di ordine e sicurezza pubblica. Nei locali, tra via Leopardi e via Roma, erano stati trovati ripetutamente clienti ubriachi dopo un'assunzione smodata di alcolici e con precedenti di polizia. Il provvedimento di sospensione temporanea ai sensi dell'articolo 100 del Testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza del Questore di Udine a seguito di diversi controlli eseguiti nel corso delle ultime settimane dalla Polizia nella zona. Il provvedimento è stato notificato stamani ai titolari dei tre esercizi pubblici.