UDINE - Un regolamento per l'esposizione sui pennoni della bandiera del Friuli: il 3 aprile di certo, giorno de Fieste de Patrie, ma non solo. Potrebbero aggiungersi il 27 febbraio, il 6 maggio, il 6 e 7 giugno, il 12 luglio e il 9 ottobre. Ciascuna data è contrassegnata da un evento storico epocale per la «piccola patria» e il gesto simbolico, l'esposizione della bandiera più volte in un anno, contribuirebbe al consolidamento di un senso di identità. È una delle iniziative cui ha deciso di dedicarsi l'Assemblea della Comunità linguistica friulana che ha celebrato l'altra sera a palazzo Belgrado, a Udine, la sua assemblea annuale con un'affollata partecipazione in presenza di molti affiliati, complessivamente 138 amministrazioni comunali che, volontariamente, hanno deciso di tutelare l'identità friulana delle loro comunità. Le ultime ad aderire sono state Castions di Strada, Gonars, Pagnacco, Reana, Fanna e Claut.

Presenti, accanto al presidente e sindaco di Valvasone Arzene Markus Maurmair, il presidente del Consiglio regionale Mauro Piero Zanin e l'assessore regionale alle Minoranze linguistiche Pierpaolo Roberti. Da entrambi gli esponenti regionali, il riconoscimento di un'attività intensa, qualificata e diversificata, segno di una realtà vitale.

Ne sono un esempio le iniziative realizzate nel 2021, dalla campagna per Più friulano in Rai al progetto di un telegiornale in friulano, Gnovis, su Telefriuli; dalla partnership con realtà istituzionali, editoriali e associative al convegno realizzato a Villa Russiz sull'impiego del friulano e delle altre lingue minoritarie nella pubblica amministrazione.

La visibilità dell'istituzione è cresciuta e il percorso è in ascesa, con diversi obiettivi in agenda per il 2022. Non ultimo, l'esposizione della bandiera del Friuli in occasione della «crudel joibe grasse»; il 6 maggio, per ricordare il sisma del 1976; il 6 giugno, anniversario dell'assassinio del Beato Bertrando nel 1350; il 7 giugno, fine dello stato patriarcale nel 1420; il 12 luglio, festa dei santi Ermacora e Fortunato patroni della Regione; il 9 ottobre, a ricordo del Vajont. Oltre alla memoria, l'Aclif coltiva il presente e il futuro coinvolgendo le giovani generazioni diffondendo la pratica dei Consigli comunali dei ragazzi. «È una forma di educazione alla partecipazione attiva dei cittadini in erba è stato sottolineato - forgia persone che un domani saranno volontari, membri di associazioni e forse amministratori».

Maurmair ha rilanciato l'appello ai sindaci per sensibilizzare i dirigenti scolastici ad avvalersi delle norme che offrono agli istituti scolastici dei territori dei Comuni friulanofoni, con la possibilità di derogare dai numeri minimi di allievi iscritti per formare delle classi.