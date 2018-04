Banda senegalese di ladri, shopping gratis nei negozi del centro

di Paola Treppo

UDINE Tre ragazzi stranieri si “preparano” per la stagione estiva “alleggerendo” profumerie e negozi di abbigliamento. Nella mattinata di giovedì il trio ha approfittato dell’orario di punta nei negozi della Galleria Bardelli di Udine per mettere a segno diversi colpi. Muovendosi in gruppo gli stranieri hanno arraffato numerose boccette di profumo e abiti estivi per poi nasconderli all’interno dei loro zainetti. Gli zainetti, sempre più voluminosi, non sono passati inosservati alle commesse e una di loro ha chiamato i carabinieri. Sul posto è giunta una pattuglia del Radiomobile di Udine, comandato dal maresciallo maggiore Andrea Riolo. Gli uomini dell’Arma si sono messi subito sulle tracce dei ladri e li hanno trovati nel parcheggio del polo universitario di via Magret. Sulle prime i tre hanno detto di essere studenti stranieri in Italia, ma quando i militari gli hanno chiesto di aprire gli zaini sono spuntate le confezioni di profumi e degli abiti estivi femminili, tutti rubati.



I I tre giovani sono stati arrestati per il furto di tutta la merce, del valore di 1.700 euro, poi restituita ai negozi. Si tratta di tre cittadini originari del Senegal, S.P.A. di 21 anni, residente a Mogliano Veneto, D.A. di 21 anni, residente a Spinea, e D.C.T. di 25 anni, residente a Martellago. Tutti e tre “vantano” numerose denunce per ricettazione e vendita di merce con marchi contraffatti sugli arenili del Veneto e di Lignano.

