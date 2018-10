Il bolide davanti alla casa diroccata. Presa la banda che rubava le griffe. Colpo da 300mila euro in Friuli

UDINE - Sono accusati di aver svaligiato la boutique "Diamante" in provincia di Udine, portando via capi d'alta moda per circa 300mila euro. Un maxi-furto nella notte tra martedì e ieri messo a segno da una banda, scoperto dai carabinieri di Portomaggiore e Codifiume (Ferrara) che hanno arrestato sei persone, cinque uomini e una donna, che avevano la base logistica, usata come magazzino della refurtiva, in una casa abbandonata nelle campagne tra Consandolo e Santa Maria Codifiume.



All'interno è stata trovata anche altra merce, molto probabilmente rubata in altri centri del Nord Italia. L'arresto è scattato ieri sera, quando una pattuglia dei carabinieri di Codifiume stava controllando la zona e ha visto davanti a una casa colonica, generalmente disabitata, un'auto di grossa cilindrata con targa straniera. I militari si sono quindi insospettiti e hanno chiesto il supporto dei colleghi. Entrare nella casa è stato relativamente facile e una volta all'interno hanno sorpreso la banda che sistemava la merce: capi di abbigliamento, borse, profumi di alta moda. Per i sei è scattato l'arresto per furto e ricettazione: sono tutti residenti in Romania e qualcuno ha precedenti per reati commessi in Svezia e Belgio.

