Travolto dall'auto mentre cammina con mamma: grave bimbo di 3 anni

di Paola Treppo

UDINE - Sfugge dalla mano della mamma e viene. È grave unche poco dopo le 19.30 di oggi, sabato 4 agosto, a Udine, in via Planis, è rimasto coinvolto in un grave incidente.Era a passeggio con la mamma quando ha mollato la presa della mano materna per correre verso la strada. In quell’istante sopraggiungeva un’auto che non ha potuto arrestarsi in tempo, finendogli contro. Immediatamente soccorso dai sanitari del 118 è stato trasportato all’ospedale di Udine. Ha riportato un trauma cranico e versa in gravi condizioni.