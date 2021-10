Investe un bimbo di 5 anni sulle strisce e scappa, poi si pente e torna dagli agenti

UDINE - Un incidente avvenuto oggi, sabato 16 ottobre, poco prima dell'ora di pranzo in viale Trieste a Udine ha registrato il ferimento di un bambino di 5 anni, investito da una Fiat Punto mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali assieme alla madre. L'investitore dopo aver colpito il bambino ha proseguito la sua corsia sul viale, salvo poi pentirsi e tornare indietro sul luogo dell'incidente dove è intervenuta anche una pattuglia della polizia comunale di Udine.

Verso le ore 12, la Fiat Punto stava percorrendo Viale Trieste proveniente da piazzale Oberdan, con direzione piazzale D'Annunzio; giunta all' altezza dell' attraversamento pedonale (al civico 137 di viale Trieste), andava a collidere con un bambino che si trovava sull' attraversamento citato. Dopo l'urto, il veicolo si allontanava per tornare successivamente sul luogo del sinistro. Sul posto sono giunte anche un'ambulanza e un'automedica oltre appunto alla polizia comunale. Il bambino ha riportato alcuni traumi ma non è in pericolo di vita, mentre l'investitore, R.D. giovane ucraino di 29 anni residente in città, è poi stato denunciato per omissione di soccorso