Bambino di 10 anni in bici cade dalla ciclabile nella scarpata del Tagliamento: volo di 6 metri

CAVAZZO CARNICO - Un bambino di 10 anni di Buttrio è caduto dalla scarpata verso il greto del Fiume Tagliamento da un'altezza di circa sei metri. Il ragazzino stava percorrendo assieme ad un genitore un tratto della ciclabile Pioverno-Cavazzo in bicicletta quando ha perso il controllo della bici precipitando giù. Sul posto la Sores ha inviato l'elisoccorso regionale, la stazione di Udine del Soccorso Alpino FVG, i Vigili del Fuoco e l'ambulanza. Il giovane, che non ha riportato traumi gravi, è stato sistemato nella barella portantina e caricato sull'elicottero che attendeva sul greto del fiume per essere condotto all'ospedale di Tolmezzo per controlli. Le operazioni si sono svolte tra le 17 e le 17.30.