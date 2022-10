Udine, bimba di 7 anni vaga sola per strada: i poliziotti la riportano dalla madre

UDINE - Kelly, 7 anni, vagava da sola ieri sera, 11 ottobre, dopo le 19 per le strade di Udine. L'hanno vista i poliziotti delle Volanti mentre camminava da sola e l'hanno avvicinata. La piccola, di nazionalità cinese, non ha saputo spiegare cosa fosse accaduto. Gli agenti l'hanno rasicurata e hanno rintracciato la madre a qualche via di distanza: la donna, con l'altra figlia, la stava cercando disperatamente.