Gemelline di 4 anni scomparse da casa: trovate nei boschi col cane

TARCENTO (Udine) - Notte dinel borgo montano di Stella, a, per laimprovvisa di duedi 4 anni. Mentre lastava preparando la cena, intorno alle 18.30 di ieri, martedì 24 aprile, le bimbe sono uscite in giardino a giocare.L'area è recintata e le gemelline erano con i cani di famiglia, une un. Non si sa che modo sono riuscite ad aprire il cancello che era serrato e si sono addentrate nei boschi. La mamma si è accorta quasi subito della loro assenza e, dopo averle chiamate e cercate da sola per qualche minuto, senza ottenere risposta, ha dato l'allarme.​Sul posto, intorno alle 20.30, erano giunti i vigili del fuoco, il soccorso alpino del Sagf, del Cnsas, i carabinieri della Compagnia di Cividale, la protezione civile, tantissimo abitanti del paese e volontari da altri comuni. A Stella, per un sorvolo notturno anche undecollato da Casarsa della Delizia che ha attivato unaSi è tenuto il peggio ma, intorno alle 2 e mezza, un gruppo di tre volontari ha trovato le gemelline vicino a un torrente; uno di loro si è sentito male per lo sforzo, per un calo di zuccheri. Le bimbe stavano bene,una vicino all'altra, e a sorvegliarle c'erano il loro pitbull, Margot. Avevano percorso più di 3 chilometri a piedi nel bosco, in area impervia. Per loro non è stato necessario il ricovero in ospedale. Sono state visitate sul posto dall'equipaggio di una ambulanza: stanno bene e non sono spaventate. A Stella anche il magistrato di turno, Andrea Gondolo, che ha sentito i genitori.Il racconto del ritrovamento delle bimbe dal post di Fb di«Cari tarcentini e non, ho il piacere di raccontarvi di come io,e Silvio, abbiamo trovato sane e salve le due gemelline e il loro pitbull Margot. Tornato da Udine intorno alle 23, io abito a Zomeais, vengo a sapere del triste accaduto e subito parto per Stella in macchina sperando di poter dare una mano, ahimè si era già creato un ingorgo e chi saliva era invitato a scendere».«Una volta sceso, il mio amico Francesco mi chiama e dice di volersi unire a me per dare una mano. Quasi a mezzanotte passo a prenderlo a casa sua a Tarcento e decidiamo di fare il giro per Borgo Cretto così da evitare l’ingorgo creatosi a Stella; durante il tragitto in macchina teniamo gli occhi aperti sperando di avvistare qualcosa.Poco dopo aver superato Flaipano incontriamo Silvio che ci dice di essere di Gemona di conoscere la zona e che in quanto padre ha sentito il dovere di aiutare, e da solo è partito alla ricerca».«Decidiamo di scendere dalla macchina, unirci a lui e imboccare una strada sterrata che cominciava vicino a dove ci eravamo incrociati. Camminiamo a lungo chiamando ripetutamente le due bambine, ma niente. Il bosco è molto fitto e le nostre torce sono quasi inutili. Dopo circa 45 minuti di camminata giungiamo a un piccolo edificio diroccato, ci avviciniamo sperando di trovarle dentro ma è vuoto. Da dietro questo edificio partiva un altro sentiero ancora più piccolo e meno battuto; decidiamo di seguirlo».«Proseguiamo per altri 15 minuti circa e, di colpo, alle nostre urla sentiamo delle risposte. Ci fermiamo, sentiamo voci di bambine e voci di altri soccorritori in lontananza, cominciamo pensare che le abbiano trovate, ma lo stesso continuiamo giù per il sentiero. Arrivati alla fine del sentiero urliamo di nuovo e riceviamo di nuovo risposta, cominciamo a pensare che le bambine siano nel versante opposto al nostro, con questo in mente per poco non decidiamo di tornare indietro».«Ma per sicurezza propongo a Silvio e Francesco di proseguire un po’ fuori sentiero dicendo “Piuttosto rischiamo di perderci, ma ci mettiamo l’anima in pace di non averle lasciate sotto naso”. Indovinate? Continuando a urlare i loro nomi e a ricevere in risposta “Siamo qui! Abbiamo fame! Venite!” avevamo ormai capito di averle trovate, scendiamo ancora un po’ e le nostre torce illuminano loro e Margot, che felicissima ci corre incontro per leccarci».«Le raggiungiamo, io copro una bimba con la mia felpa e la mia cuffia mentre Silvio da la sua giacca all'altra gemellina. Mi prendo in braccio la piccola mentre Francesco si prende cura dell'altra e del cane. Comincio a parlare ad entrambe: sono vigili e quasi vivaci; una è più frastornata e sta più sulle sue. Si lamentano di alcune schegge nelle mani e nei piedi ma stanno bene, infreddolite certo, perché in maniche corte e ciabattine ma subito cominciano a riscaldarsi»«Con la bimba in braccio provo a risalire, con insuccesso: il terreno è troppo ripido e fangoso. Urliamo “Le abbiamo trovate! Stanno bene! Siamo qui!”, riceviamo urla di risposta ma tutti gli altri soccorritori e volontari erano troppo lontani per capire la nostra posizione.Silvio contatta i soccorsi via cellulare e decide di risalire il percorso fatto per farsi trovare più facilmente. Io e Francesco rimaniamo con le gemelline e il cane che non ne vuole sapere di muoversi: deve proteggere le sue bambine».«Mentre Silvio è via, continuo a parlare con le sorelline, che mi raccontano di aver seguito il cane dentro il bosco, per dopo incontrarne un altro che le ha seguite per un po’ per poi staccarsi; in seguito hanno continuato a camminare fino a che non si è fatto buio e si son fermate, dove le abbiamo trovate. Continuo a tenerle impegnate, parliamo dei loro gatti, della mamma e di cosa andremo a bere e mangiare appena arrivati a casa». Dopo 45 minuti di attesa arrivano i primi uomini del soccorso alpino, con cibo e viveri per le piccole.Con calma ci prepariamo per tornare indietro. Le bambine con i soccorsi ripartono spediti verso i primi mezzi, io e Francesco ci fermiamo quasi subito perché Silvio poco più in su si è sentito male: un calo di zuccheri. Dopo esserci accertati che stesse abbastanza bene, risaliamo e torniamo alla nostra macchina. Che dire, una storia da raccontare ai propri figli, nipoti e pronipoti». E un appello a Silvio Berlusconi: «PS: Silvio, se ti arriva questo post contattaci che così ci andiamo a bere un taglio».