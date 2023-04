Elezioni per il nuovo sindaco di Udine. I risultati del ballottaggio De Toni - Fontanini. Lo spoglio in diretta

UDINE - Urne chiuse, in arrivo il verdetto su chi sarà il nuovo sindaco di Udine . Si conclude oggi, lunedì 17 aprile, la partita decisiva per l’elezione del nuovo inquilino di palazzo d’Aronco, che vede in gara, dopo la sfida a quattro del primo turno, un faccia a faccia tra un centrodestra capitanato dall'uscente Pietro Fontanini e un centrosinistra guidato dall’ex rettore dell’ateneo friulano Alberto Felice De Toni, rafforzato nelle ultime settimane dal “campo largo” stretto con l’altro candidato (terzo classificato al primo turno) Ivano Marchiol, sostenuto da civica e M5S. L'affluenza, alle 23 di ieri sera, era del 36%.





Due le giornate di voto. Fondamentale per questo secondo e ultimo giro era richiamare alle urne non solo i cittadini che già avevano espresso il proprio voto al primo turno, ma anche gli astensionisti, che alle elezioni dello scorso 2 e 3 aprile erano stati del 46%. Nella giornata di ieri il calo, e pure sostanzioso, c’era stato. Alle ore 23 avevano votato 29.095 persone su 80.650 elettori, pari al 36%. Al primo turno del 2 aprile scorso l'affluenza domenicale era stata del 43%. Tuttavia, la soglia raggiunta nella giornata di ieri supera, anche se di poco, quella del 2013, l'ultima volta in cui il ballottaggio a Udine era stato effettuato su due giorni di voto. Dieci anni fa l'affluenza alle 23 della prima giornata era stata del 35%.