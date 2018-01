Acqua gelida, vento e freddo ma al â€‹bagno di fine anno non si rinuncia

di Paola Treppo

GRADO (Gorizia) -dell'ultimo dell'anno neldiieri, 31 dicembre, a mezzogiorno. Un tuffo che si rinnova sempre, che piova o ci sia il sole, da molti anni, ormai. Protagonisti un gruppo di ragazzi della provincia die di quella di. Temperatura? Qualche grado sopra lo zero., gelida, naturalmente. Cielo? Sole, poco nuvoloso. Vento? Parecchio. Ma non si rinuncia a questo appuntamento, diventato tradizionale. Un modo decisamente coraggioso per salutare l'anno vecchio che se ne sta andando e per salutare quello nuovo che sta per arrivare, attraverso l'acqua, simbolo di purificazione e rinascita per eccellenza.