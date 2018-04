Sposta i pannelli sulla spiaggia e si amputa il dito di una mano

di Paola Treppo

LIGNANO (Udine) -a Lignano dove un dipendente dellaSabbiadoro Gestioni Spa di 59 anni, si èildi una mano mentre stava eseguendo delle operazioni di sistemazione deisulla. Si tratta dei pannelli "barriera" che vengono installati sull'arenile durante la stagione fredda a protezione delle strutture dalla sabbia.Le cause dell'infortunio sono in corso di accertamento. L'uomo, di Lignano, è stato soccorso dal personale sanitario di una ambulanza. Vista la lesione alla mano, l'operaio, che durante la stagione estiva fa il, è stato portato all'di; i medici sono intervenuti per ridurre la lesione al dito che è risultato semi amputato. L'infortunio è avvenuto all'altezza dell'Ufficio Spiaggia numero 1, vicino a via Marina. L'infortunio è accaduto nel primo pomeriggio di ieri, martedì 3 aprile, intorno alle 13.30.