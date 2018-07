Nel piccolo paese c'è chi esporta la pietra piasentina in tutto il mondo

di Paola Treppo

FAEDIS - Alla soglia dei 10 anni di attività, l'azienda millimetri4 si rifà il look. O, meglio, dà nuova luce al suo showroom di, nel cuore deldella. L’azienda friulana, nata nel 2009 come, fin da subito si è distinta per la sua capacità di innovazione, ricerca, qualità e design.Una particolare tecnica di taglio, possibile grazie a tecnologie d’avanguardia, permette all’azienda di raggiungere spessori finissimi, mai raggiunti prima, di 4 millimetri, che consentono un aumento di rendimento del blocco estratto, e una minore dipendenza dalla cava, ma anche di preservare la materia prima.La piasentina che è particolarmente apprezzata all’estero, in particolar modo in Nord Europa, Africa, Usa e Canada, i Paesi in cui l’azienda ha ormai consolidato il suo business. Un volume d’affari, assieme alla Marmi Rossi, di 800mila euro che dà da vivere aDopo 10 anni, l’azienda ha voluto fare il punto e così «Con qualche mese d’anticipo rispetto al nostro decennale - spiega Andrea Rossi, Ceo e founder della millimetri4 - abbiamo rinnovato il nostro showroom; per farlo abbiamo organizzato una mostra-evento per i nostri collaboratori, partner e per i professionisti con cui abbiamo lavorato».«Nel percorso ideale che abbiamo creato negli spazi di Faedis - dice, art director dell’azienda - raccontiamo tutto il lavoro fatto fino a oggi, dalla Guarneriana di San Daniele, fino alla Rinascente di Milano, passando per le grandi collaborazioni con aziende del design, come Ernestomeda, La Cividina, senza dimenticare importanti interventi all’estero».