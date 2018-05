Dal Friuli al mondo per l'aria pulita: i 30 anni di Labiotest, Gruppo Luci

di Paola Treppo

POVOLETTO (Udine) - Labiotest: 30 anni di impegno dedicati alla tutela e alladell'aria. Su iniziativa del Ministero dell’ambiente, infatti,di, del gruppo, ha partecipato, riscuotendo notevole interesse, a IE Expo Shanghai Environment 2018, la fiera internazionale del settore ambientale più prestigiosa e attrattiva d’Oriente, piattaforma decisamente ambita per i professionisti del settore a 360 gradi.Uno scenario d’avanguardia per un’azienda che ha profonde radici nel territorio friulano, e che, grazie alla versatilità delle soluzioni che propone, vanta un percorso ricco di esperienze internazionali. L’azienda friulana, leader nel trattamento e nel miglioramento della, nasce infatti nel 1988 e il suo percorso inizia con la neutralizzazione degli odori nel settore rifiuti all’interno delle, degli impianti di trattamento acque e negli impianti di compostaggio.Si specializza successivamente anche nel settore industriale, affrontando con successo tematiche all’interno di numerosi settori come quello dei pneumatici, dell’oil&gas, delle fonderie, del rendering e della lavorazione dei prodotti alimentari. Ultima frontiera, altrettanto importante, riguarda il trattamento dell’aria indoor, con soluzioni specifiche per ripulire l’aria da agenti patogeni e garantire il controllo della«Grazie agli importanti investimenti sostenuti in R&D - spiega Riccardo Snidar, general manager di Labiotest dal 1996 - la nostra azienda ha ottenuto importanti certificazioni, come ad esempio quella dell’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro o del Ministero della sanità, che, insieme a quelle ricevute negli Stati Uniti, hanno permesso di aumentare la diffusione del marchio, accrescendo la consapevolezza sul nostro lavoro e permettendo quindi l’inizio di significative collaborazioni con istituti quali l’Università di Udine, il Politecnico di Milano e L'Istituto di ricerca sulle acque Cnr».La garanzia di qualità aper l’uomo e per l’ambiente è infatti un punto fermo per la filosofia di tutte le aziende del Gruppo Luci, che forniscono servizi integrati per il settore industriale e civile.«Nel nostro percorso la consapevolezza di lavorare in settori fondamentali per il benessere delle persone e la salvaguardia dell’ambiente è sempre stata determinante - conferma, Presidente dell’omonimo Gruppo –; questi sono i risultati di un’azienda italiana che porta tecnologie d’avanguardia in diversi angoli del mondo, come nel caso dell’hotel 5 stelle Radisson Blu a Leicester Square, nel cuore di Londra, piuttosto che lo stabilimento Tiffany a New York, la Metro a Barcellona o il museo Gucci a Firenze».Labiotest opera nella sua sede centrale e all’estero: l’azienda, infatti, negli anni ha sviluppato una rete di 20 agenzie di distribuzione nei quattro continenti, che spaziano dall’Algeria al Libano, dall’alladove, a Ningbo, è presente un componente della famiglia, Jacopo Luci, in qualità di technical & sales manager. La ricchezza in termini di capitale umano, insieme alla costante attenzione agli sviluppi tecnologici è ciò che ha permesso a Labiotest di fare la differenza e mantenere una posizione di avanguardia negli anni.