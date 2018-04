Acciaierie Kito Weissenfels: vola il fatturato e aumenta l'occupazione

di Paola Treppo

TARVISIO (Udine) - Buone notizie dallo stabilimento Kitodiche chiude l'anno fiscale, terminato il 31 marzo di quest'anno, con 8 milioni di fatturato, il 75% in più rispetto all'anno precedente, e una previsione di 11,5 milioni per il prossimo anno. «Sette milioni di ordini sono stati già sottoscritti» annuncia l'ad, da soli due anni a capo della Kito Weissenfels. Proprio Fantelli ha traghettato la storica azienda di Fusine fuori da un lungo periodo buio, fatto di passaggi di gestione, con conseguenti annosi problemi anche sul fronte occupazionale.Fantelli ha sottolineato la grande forza innescata dalla gestione della giapponese,alle acciaierie di: numeri di bilancio in forte crescita e in linea col piano industriale triennale. «Finalmente vediamo la luce - ha detto l'ex sindaco di Tarvisio, Renato Carlantoni -. Abbiamo vissuto anni difficili ma siamo sempre stati vicini, a supporto delle nostre Weissnfels, anche con l'aiuto della Regione che ha trasferito fondi al Comune, a sua volta destinati alle acciaierie».L'azienda paga 4 milioni di euro in stipendi e garantiscea più di 80 persone. ​Davanti alle maestranze, Fantelli ha annunciato un ampliamento aziendale, anche su fronte occupazionale: «Abbiamo già assunto 4 persone e presto aumenteremo ancora la forza lavoro. Kito ha creduto e continua a credere in questa realtà, perseguendo negli investimenti».