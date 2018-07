Julia Marmi, da mezzo secolo nel cuore della cave, lancia il concorso

di Paola Treppo

CIVIDALE DEL FRIULI (Udine) -festeggia i suoi primi 50 anni con Fifty, un concorso di design sulla pietra piasentina. La storica azienda friulana, leader nell’estrazione e lavorazione di questo speciale materiale lapideo,, celebra mezzo secolo di attività con il lancio di un concorso di idee che vuole esplorare le potenzialità progettuali di questo materiale, unico.Il concorso è rivolto a tutte le categorie di progettisti:; è stato pubblicato il 2 luglio scorso e si concluderà il 16 agosto, patrocinato dall'ordine architetti Ppc della provincia di Udine e da Adi, l'Associazione disegno industriale, delegazione del Friuli Venezia Giulia.L'azienda si propone così di raccogliere proposte di progetto che, oltre a valorizzare la storia e il proprio brand, esaltino le caratteristiche della pietra piasentina: robustezza, buona lavorabilità e particolare cromaticità che varia aspetto al variare delle lavorazioni della superficie. Attenzione particolare sarà data alla sostenibilità dei progetti proposti, tema a cui Julia Marmi è da sempre particolarmente sensibile.Oggetto del concorso un manufatto in Pietra Piasentina. Potrà essere un arredo o un rivestimento, destinato all'area bagno o wellnes, indoor o outdoor. Il vincitore, oltre al premio, vedrà il proprio prototipo realizzato ed esposto allo stand di Julia Marmi, alla fiera dell'arredobagno e dei rivestimenti per l’architetturain programma a Bologna dal 24 al 28 settembre 2018. La premiazione si svolgerà durante la fiera, all'interno della manifestazione The Sound of Design, al padiglione 30 di Cersaie.