Helica assume per far fronte alle commesse: ecco i profili ricercati

di Paola Treppo

AMARO e TOLMEZZO -è pronta ad assumere nuove figure professionali, con spazio ai giovani. L'impresa friulana, che si occupa di telerilevamento aereo e opera in tutto il mondo,, provenienti anche dall’area montana.La volontà è di mantenere forti le proprie radici e di puntare sulle nuove generazioni. Helica, azienda carnica impegnata nel telerilevamento aereo, mira a crescere e si mette alla ricerca di nuovi collaboratori: in particolare, l'obiettivo è reclutare ingegneri, matematici e geologi, giovani forze, anche provenienti dalle aree montane. Helica oggi conta 26 addetti e, anche in virtù dimaturate nei vari angoli del mondo, confida di ampliare la sua squadra attingendo alle competenze e capacità di giovani leve.Una scelta nel solco della continuità, quella intrapresa dall'azienda, che in quasi 20 anni di attività (è nata nel 2000) non ha mai voluto abbandonare le proprie radici, mantenendo il “quartier generale” in Carnia, nella zona industriale di Amaro. E ora, con la ricerca di nuovo personale da immettere nelle proprie fila, il rapporto con la terra di appartenenza potrebbe diventare ancora più solido.«Il nostro rapporto con il territorio montano è ottimo - spiega Stefano Adami -. Crediamo nei giovani di questa terra che, con le adeguate competenze professionali, possono crescere e realizzarsi anche qui, senza bisogno di spostarsi altrove. Helica ha grande fiducia in loro. Guardiamo al mondo, ma con le professionalità della nostra terra».Helica opera da quasi due decenni non soltanto su scala nazionale, ma anche internazionale dove, grazie alle tecnologie all'avanguardia a disposizione e al know how acquisito nel corso del tempo ha stretto collaborazioni con enti e istituzioni dal. Di recente, inoltre, l'azienda friulana è stata protagonista di importanti operazioni in India, cementando i rapporti di sinergia anche con questo Paese.