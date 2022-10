Anziana trovata priva di vita a bordo strada, inutili i soccorsi

PONTEBBA - Trovata priva di vita a bordo strada. Inutili i soccorsi e i tentativi di rianimarla, per la donna non c'era più nulla da fare. Oggi pomeriggio, domenica 9 ottobre, una 80enne è stata trovata senza vita lungo la viabilità che da Pontebba capoluogo porta nella frazione di Sudena Bassa. Dopo l'allarme dato da alcuni passanti, gli infermieri della Centrale della Sores Struttura operativa regionale emergenza sanitaria hanno inviato sul posto l'equipaggio dell'elicottero e l'equipaggio di una ambulanza proveniente da Chiusaforte. Purtroppo, nonostante le immediate operazioni di soccorso, per la donna non c'è stato nulla da fare. Sul posto anche i carabinieri della Compagnia di Tarvisio. La donna non era alla guida di un'auto, probabilmente camminava lungo la via.