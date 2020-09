UDINE Essere vittime di un reato e non trovare alcuna assistenza o tutela nell'intricato sistema giudiziario italiano. Succede molto spesso, a differenza di chi, nella veste di indagato, ha invece diritto a tutte le garanzie. È pensando alle vittime che a Udine un ex brigadiere dell'Arma ha fondato l'onlus I nostri diritti, un'associazione che aiuta gratuitamente chi subisce un reato nel difficile rapporto con le istituzioni. «L'idea - spiega Edi Sanson, oggi consulente - mi è venuta pensando a tutte quelle persone che non possono pagarsi un avvocato o dei consulenti per seguire le indagini fin dalle prime battute». Un esempio? Il caso di Sabrina Beccalli, la 39enne scomparsa a Ferragosto. Ieri a Crema si è avuta la conferma che i resti trovati nell'auto bruciata da Alessandro Pasini non sono quelli di un cane. La famiglia ha potuto essere presente a ogni passaggio dell'attività di indagine grazie all'intervento della onlus udinese, che ha mobilitato anche l'ex comandante del Ris di Parma, Luciano Garofano.



I SOCIA presiedere l'onlus, che si regge su un fitto sistema di donazioni, è lo stesso Sanson. Il vice presidente è l'avvocato udinese Piergiorgio Bertoli. In poche settimane il progetto ha visto affacciarsi nella sede di via Manin 1, a Udine, una settantina di soci. Sono avvocati, un medico legale, ingegneri, psicologi, infermieri, ex carabinieri, ex impiegati di studi notarili e anche qualche ex tossicodipendente pronto a mettere a disposizione la propria esperienza. Ognuno porterà il suo contributo gratuitamente dopo aver superato un colloquio. «L'obiettivo - spiega Sanson - è quello di informare il cittadino sui diritti e sulle possibilità di tutelarsi nel caso dovesse essere vittima».



L'OBIETTIVO«Ci piace pensare di poter incrementare la conoscenza di quanto accade quotidianamente al cittadino, che sempre più spesso si trova a dover fare i conti con una burocrazia che lo ha dimenticato - continua Sanson - Vogliamo fornire un supporto, strumenti che in una società moderna sviluppano l'efficienza della società stessa». L'associazione vuole creare un sistema di assistenza alle vittime che sia prontamente attivabile per favorire tutte quelle incombenze necessarie al prosieguo dell'iter giudiziario, ma senza alcun esborso per la persona che ha bisogno di aiuto. «Una famiglia che non può permettersi un avvocato - ricorda l'ex carabiniere - non potrà mai seguire l'attività degli inquirenti. Nel caso di Sabrina Beccalli sono rimasto basito quando ho scoperto che la famiglia non aveva nominato alcun consulente e stavano scambiando dei resti umani con quelli di un cane. Con il nostro intervento i genitori avranno la possibilità di vedere gli atti di indagine alla pari dell'indagato, verificare se ci sono pasticci da parte degli investigatori».



I COLPEVOLIC'è poi l'altra faccia della medaglia: chi deve pagare per l'errore commesso. Nella missione dell'onlus I nostri diritti vi è anche la voce giustizia riparativa, ovvero lavori di pubblica utilità o messe alla prova. L'obiettivo è ambizioso. Prendersi carico di chi ha un debito con la giustizia, e quindi la società, affinchè sia utile ai soggetti deboli o alle stesse vittime di reato. L'Uepe (Ufficio esecuzione penale esterna) di Udine e Pordenone ha in carico oltre 2.400 persone che devono svolgere lavori socialmente utili. La onlus sta predisponendo convenzioni con i Comuni di Tavagnacco, Martignacco, Campoformido, Pasian di Prato, Pozzuolo e Povoletto per poter realizzare i programmi individuati dall'Uepe. «Il primo soggetto che ci hanno affidato - fa notare Sanson - aspettava da 4 anni di poter portare a termine il programma. Cercheremo di dare un contributo per snellire il sistema. Perchè è giusto riabilitarsi risarcendo le vittime». A cominciare dagli sfalci nelle aree degradate con rasaerba a rotazione.

