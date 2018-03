Schianto in Pontebbana: l'auto si incastra sotto il camion

di Paola Treppo

GEMONA DEL FRIULI (Udine) - Scontro tra auto ee la macchina sisotto il mezzo pesante. L'è successo nel tardo pomeriggio di ieri, venerdì 16 marzo, a, lungo la strada statale 13all'altezza del chilometro 138+400.Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine una vetturaè finita con la parte anteriore sinistra sotto ildi un camion il cui conducente stava facendo manovra per entrare nel cortile di una officina di Gemona.Nell'impatto il cristallo della auto, dal lato della guida, si èma per fortuna nessuno è rimasto ferito. Sul posto sono intervenuti precauzionalmente i sanitari con unae i vigili del fuoco del Distaccamento di Gemona del Friuli per la messa in sucurezza della carreggiata e della macchina incidentata.