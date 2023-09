Due incidenti alla stessa ora a Udine: nel primo l'auto finisce contro il palo, nel secondo la vettura prende fuoco e un carabiniere salva il guidatore intrappolato

Una domenica che inizia con due incidenti in provincia di Udine. Il primo nel capoluogo di provincia, dove una persona è stata soccorsa dal personale medico infermieristico per le ferite che ha riportato a seguito di un incidente stradale che si è verificato intorno alle 2 di del 24 settembre, all'incrocio tra via Pozzuolo e via San Paolo. Il conducente di una vettura ha perso il controllo e la macchina è finita contro un palo.

Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza e l'automedica provenienti da Udine. Hanno attivato i vigili del fuoco. La persona è stata presa in carico dal personale medico infermieristico e trasportata con l'ambulanza con l'équipe dell'automedica a bordo all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, con ferite non gravi.

Alla stessa ora un altro incidente stradale sempre a Udine, in via Diaz incrocio con via della Vittoria. Un uomo alla guida di una vettura ha perso il controllo del mezzo. L'auto si è incendiata. Immediati i soccorsi. Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza, i vigili del fuoco e i carabinieri della Compagnia di Udine. La persona è stata estratta dall'abitacolo della vettura in fiamme da un carabiniere. Il personale medico infermieristico ha preso in carico il ferito, poi trasportato all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine in codice giallo.