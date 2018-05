Auto si incendia improvvisamente di fronte alle scuole elementari

di Paola Treppo

CAMPOFORMIDO e BASILIANO (Udine) -in via Percoto di fronte alleelementari anel tardo pomeriggio di ieri, venerdì 18 maggio. Per cause in corso di accertamento da parte dei pompieri del Comando di Udine, intervenuti sul posto per domare il rogo, una vetturacondotta da un uomo di 50 anni, si è improvvisamente incendiata.Le fiamme si sono estese dal vano motore a tutto il resto del veicolo con estrema velocità, distruggendo la vettura. L'autista della utilitaria è riuscito a uscite in tempo dalla Panda ed è rimasto. Quasi certamente le cause del rogo sono di natura elettrica. Sul posto è intervenuta una pattuglia della polizia locale dell'Uti Friuli Centrale Distretto Sud.