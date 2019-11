Auto in fiamme: autostrada chiusa, chilometri di code e viabilità in tilt

di Marco Corazza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LATISANA - All'improvvisoche in pochi istanti si è incendiata: traffico bloccato in autostrada. Le fiamme divampate da un auto non hanno permesso agli utenti di continuare il viaggio. Lain direzione di Trieste. L'allarme è arrivato verso le 9.15 al Nue di Palmanova. Sul posto sono arrivati i Vigili del fuoco di Latisana e Portogruaro, mentre i colleghi di Cervignano arrivano in contro mano, per spegnere le fiamme. Intanto i colleghi di San Vito al Tagliamento per un altro incendio nella Bassa. Un furgone è finito in un fossato nella località di Crosere a Latisana, prendendo fuoco.