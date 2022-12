Auto in fiamme nel garage, a rischio la vicina abitazione: tetto scoperchiato per fermare i focolai

CIVIDALE - Auto in fiamme nel garage, a rischio la vicina abitazione. Poco dopo le 13 di oggi, 3 dicembre, i vigili del fuoco del comando di Udine sono intervenuti con la squadra del distaccamento di Cividale supportata dall'autoscala e un'autobotte in via Zappa a Moimacco per un incendio abitazione. Giunti sul posto i pompieri hanno scoperto che ad andare a fuoco era un'autovettura all'interno di un garage, accostato ad una casa monofamiliare, e le fiamme si stavano propagando ai tetti, in legno del garage e dell'abitazione.

I pompieri hanno estinto l'incendio e poi hanno scoperchiato una parte di tetto per scongiurare che eventuali tizzoni nascosti, tra copertura e travi in legno, potessero ridare vigore alle fiamme. Fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita o intossicata e, una volta terminate le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza, i proprietari hanno potuto rientrare nella loro abitazione. L'intervento dei vigili del fuoco che si è concluso alle 18.45 circa, è terminato con il fissaggio di un telo plastico sulla parte scoperchiata del tetto.