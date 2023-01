Auto distrutta nella scarpata ma del conducente non c'è traccia. Il proprietario l'aveva prestata: è giallo

TORRE DI MOSTO - L'auto distrutta nella scarpata ma del conducente nessuna traccia. È giallo sulle condizioni di un automobilista che sarebbe uscito di strada nel cuore della notte a Staffolo di Torre di Mosto. L'allarme è scattato questa mattina, 6 gennaio 2022, quando alcuni automobilisti hanno notato l'autovettura completamente distrutta lungo via san Martino, nella località di Staffolo a Torre. Immediato l'intervento dei soccorritori con i vigili del fuoco arrivati da San Donà di Piave e i Carabinieri della compagnia di Portogruaro. Le ricerche non hanno permesso però di ritrovare il conducente. Da qui gli investigatori dell'Arma sono riusciti a rintracciare il proprietario dell'auto, un friulano residente a Udine. L'uomo ha spiegato di aver prestato l'auto a un amico del quale però non si ha più traccia. Le ricerche continuano. Nel frattempo l'auto è stata rimossa dal soccorso Vaccaro per essere trasferita nel deposito come disposto dai carabinieri.