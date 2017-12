Si schianta contro il muro: ferito l'autista, salvo cane nel bagagliaio

di Paola Treppo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TARCENTO e REANA (Udine) - Sicontro il: ferito l'autista,nel bagagliaio. L'incidente stradale è successo a, questa mattina di sabato 2 dicembre, sulla regionale che porta in Alta Val Torre, ai piedi della collina di Plan di Plaluz, intorno alle 9.15, all'incrocio con via Malignani. Per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Cividale del Friuli, un uomo di 47 anni diche stava guidando una Peugeot 106 è andato a schiantarsi contro lo spigolo di un muro di una casa, dopo aver impattato con un'altra macchina, questa ultima rimasta solo leggermente danneggiata.​La Peugeot, invece, è andata a collidere contro il muro riportando gravi danni nella parte anteriore. Sul posto, dopo l'allarme lanciato dai passanti, sono intervenuti subito i sanitari che hanno raggiunto il luogo dell'incidente con una ambulanza e con l'elicottero del 118 decollato dalla Centrale operativa di Udine. Il velivolo ha sbarcato rapidamente il medico rianimatore e l'infermiere che sono stati accompagnati sulla regionale dai carabinieri. L'equipe medica ha soccorso il 47enne che era rimastonell'auto. Per lui si era temuto il peggio ma per fortuna non è in pericolo di vita: è stato stabilizzato sul posto e trasportato in ospedale con l'autolettiga. L'elicottero, che era atterrato sul pianoro di Plan di Paluz, è rientrato libero.​A bordo della Peugeot c'era anche il cane del conducente: era nel, non chiuso, perché il 47enne ha ricavato una sorta diper farlo uscire in caso di necessità e per farlo respirare durante i viaggi in auto. Proprio dentro al bagagliaio,, ma non ferito, l'animale è stato trovato dai vigili del fuoco del Distaccamento di Gemona del Friuli, intervenuti per la messa in sicurezza della vettura incidentata e per la bonifica della carreggiata. Il cane,, è stato recuperato dal figlio del 47enne che lo ha rassicurato.