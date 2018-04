Sbanda in curva e si schianta contro il cancello della ditta: 4 feriti

di Paola Treppo

VARMO (Udine) - Perde il controllo della auto e si schianta contro ildi ingresso di unache sorge nelladi Varmo. Resta ferito e con lui finiscono in ospedale anche i tre passeggeri che viaggiavano sulla macchina, unaPrimera.L'è accaduto nel pomeriggio di oggi, lunedì 2 aprile, poco dopo le 17. Per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri della Compagnia di Latisana, intervenuti per rilievi e viabilità, undella zona ha sbandato in curva e la Nissan che guidava è finita prima contro il cancello di una azienda, abbattendo, e poi contro un palo di cemento che delimita la proprietà. È successo in via dell'Olmo.Il conducente e i tre passeggeri, tree una, sono stati soccorsi dal personale di due ambulanze e quindi trasportati all'di Latisana. Non sarebbero in pericolo di vita.Sul luogo dell'incidente i vigili del fuoco volontari del Distaccamento di Codroipo e i colleghi del Distaccamento di Cervignano del Friuli. I pompieri hanno estratto uno dei 4 feriti che era rimastonella Nissan e hanno poi messo in sicurezza il mezzo incidentato.