Autista del bus scopre per caso di essere positivo al Coronavirus: era asintomatico

UDINE - Autista del bus Saf scopre di essere sontagioso asintomatico, positivo al Coronavirus, per caso: dopo essersi fratturato il polso. Si tratta di un 45enne e l'episodio risale a 15 giorni fa.Al pronto soccorso è stato sottoposto al tampone e ha scoperto di essere positivo al Covid. Subito è scattata la quarantena, controllati i contatti e gli altri autisti, tutti negativi. Va ricordato che i bus sono sanificati ogni giorno., il bus guidato dall'autista è stato sanificato più volte e non ancora rimesso in servizio. Ultimo aggiornamento: 12:55 © RIPRODUZIONE RISERVATA