Atti osceni davanti a donne sulle sponde del fiume: profugo denunciato

CIVIDALE - Un 34enne cittadino afgano, richiedente asilo è stato denunciato dalla Polizia di Cividale per atti osceni in luogo pubblico per due episodi accaduti lungo le sponde del fiume Natisone. Il primo episodio risale a fine giugno. A chiamare la Polizia, era stata una donna davanti alla quale l'uomo aveva iniziato a toccarsi le parti intime. Il secondo episodio, invece, si è verificato il 12 settembre. A segnalare l'accaduto alle forze dell'ordine era stata una turista tedesca allarmata dalla presenza dell'uomo che aveva iniziato a compiere atti osceni davanti a lei e ai suoi figli. Gli agenti della Polizia lo hanno colto sul fatto e denunciato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA