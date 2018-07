Attacco di cuore, ma i telefoni non funzionano da 15 giorni, rischia la vita

di Paola Treppo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TAIPANA (Udine) - Ha unin un paese di montagna,, e il figlio prende il telefono di corsa per chiamare, chiedere aiuto e far arrivare l'ambulanza o l'elicottero del soccorso sanitario.. Non funzionano tutti i telefoni fissi, dal 15 luglio scorso, in una borgata di montagna che ha una trentina di utenze.Il cellulare? Qui c'è la rete slovena, perché il confine è a meno di un chilometro. Bisogna avere due schede: una slovena e una italiana. La copertura a ogni modo è molto scarsa: bisogna "girare" con il telefonino in mano, come i rabdomanti, per cercare un punto dove ci sia rete; intanto il tempo passa,L'unico telefono fisso che funziona è quello dell'osteria, un bar che però non è sempre aperto. Cosa fare? Il figlio carica in auto la mamma, che ha 78 anni, e la porta all’ospedale, dove viene accolta in terapia semi intensiva; è sabato 21 luglio. Tempo di percorrenza? Più di un'ora. Adesso la donna è ancora in ospedale.«Cosa dobbiamo fare? Paghiamo la bolletta come tutti, segnaliamo il disservizio. Non succede nulla. Non cambia nulla. Mia madre adesso sta meglio ma. Non ho parole. E se c'è un escursionista che sta male? Cosa facciamo? Non è la prima volta che succede. Il telefono salta, non si può chiamare né ricevere. L'osteria ha un contratto commerciale e, questa volta, non sa per quale miracolo, il suo fisso non è saltato. Se qualcuno si sente male di notte che fa? Va a bussare al bar? Se ci arriva, con le sue gambe? Qui ci sono molti anziani. Abbiamo scelto di vivere in questo borgo perché è la nostra terra; vogliamo far rivivere la montagna e ci stiamo riuscendo, con l'aiuto delle associazioni, del Comune. Ma per il resto siamo soli, nelle situazioni di emergenza sanitaria. In un Paese che si dice civile».