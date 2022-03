UDINE - L'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale rinfoltisce i suoi ranghi, cominciando dagli operatori sociosanitari. Autorizzate con un decreto appena pubblicato le assunzioni a tempo indeterminato di 100 oss, con lo scorrimento della graduatoria approvata in ottobre dall'Arcs: 78 sono quelli previsti dalla manovra 2022 contenuta nel Piano attuativo appena varato, cui, come spiega il direttore generale Denis Caporale, se ne aggiungono 22 per coprire «il turnover del 2022». A questa prima tranche di nuovi innesti se ne aggiungerà a breve una seconda: l'Azienda annuncia come «imminente» la proroga al 31 ottobre 2022 di altri 94 contratti a tempo determinato per oss che già lavorano in corsia, sia in vista del piano ferie sia per far fronte alle esigenze legate al Covid. I neoassunti saranno ripartiti sul territorio, anche per l'avvio dei progetti della Rsa di Tolmezzo e del reparto post-acuti (Pacu) di Cividale, per dare gambe ai quali - sempre stando al Piano 2022 - servono in totale 27 oss. A breve poi inizieranno le prove di concorso per assumere 25 candidati con il procedimento seguito dalla Struttura formazione e valorizzazione del personale. Per Caporale è «un'ulteriore manovra non solo in ottica futura, ma di immediata realizzazione per garantire livelli di assistenza adeguati in un momento molto delicato, che non ci vede ancora fuori dall'emergenza. Il decreto testimonia l'ulteriore sforzo della Direzione a supporto del nostro personale ma soprattutto per i cittadini-utenti».

IL PIANO

Secondo i numeri contenuti nel Piano attuativo, al 31 dicembre 2021 gli oss in Asufc erano 1.477, di cui 59 con contratti Covid. Nel ruolo sociosanitario si è passati dai 1.436 assunti del 2018 ai 1.470 del 2021 (1.530 se si calcolano anche i posti Covid), con una differenza di 34. Per la manovra del personale 2022 il Piano prevede 78 assunzioni di oss. Nel fabbisogno è compreso anche il contingente per dare avvio ai progetti della Rsa carnica e del Pacu della città ducale: a Tolmezzo sono previsti 13 Oss (con 424.972,13 euro), a Cividale 14, per 457.662,29 euro. Il Piano prevede di portare il personale dell'Azienda a 9.346 dipendenti al 31 dicembre 2022, di cui 1.555 oss (1.496 istituzionali più 59 assunti Covid). Per dar corpo ad un'operazione ambiziosa (previste in totale 521 assunzioni), la direzione generale di AsuFc, con il suo Piano, considerando la manovra 2022 «imprescindibile per garantire un adeguato funzionamento» degli ospedali, ha chiesto che per il 2023 e gli anni successivi, «stante il conseguente effetto trascinamento» all'Azienda sia riconosciuto un limite di spesa per il personale di 391,017 milioni.

I SINDACATI

Andrea Traunero (Fp Cgil) spera che i nuovi innesti «arrivino il prima possibile e che vengano prorogate e stabilizzate quante più persone possibili visti anche i numerosi impegni che l'Asufc si è data con il Piano 2022. Questa immissione doveva essere fatta prima e a nostro avviso si poteva fare prima. Non vorremmo si trovassero nuove lungaggini». Soddisfatto Stefano Bressan (Uil Fpl). La sua sigla, dice, aveva sollecitato più volte lo scorrimento della graduatoria Oss «per dare sollievo» ai dipendenti, troppo spesso costretti a saltare riposi e fare turni aggiuntivi». Il suo auspicio è che «dopo questi primi mesi in cui le procedure di assunzione erano partite a rilento, d'ora in avanti l'Azienda proceda con passo spedito perché le 100 unità appena decretate non sono certo sufficienti a sanare l'attuale carenza di personale». Anche la Cisl Fp, ricorda Giuseppe Pennin, «da tempo sollecita lo scorrimento della graduatoria. Ci auguriamo ulteriori assunzioni da quella graduatoria, viste le criticità nelle varie strutture aziendali. Bene anche il rinnovo dei tempi determinati, che, soprattutto con il piano ferie alle porte, servirà a rispondere alle criticità nelle more delle immissioni in servizio, che non hanno tempi brevissimi».