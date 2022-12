Quasi 700 tra infermieri e operatori socio sanitari e circa 150 medici. Se non è un libro dei sogni, poco ci manca. Già, perchè per realizzare il programma regionale dell'assistenza territoriale approvato dalla giunta di Fedriga, serve personale che allo stato è impossibile da trovare. E non solo in Friuli Venezia Giulia, ma in tutta Italia, visto che - per dirla come l'assessore regionale Riccardo Riccardi - il problema della carenza di infermieri e medici non è una questione regionale, ma nazionale. Ma si può anche andare oltre. In effetti allo stato, per garantire l'attuale livello di erogazione dei servizi sanitari, mancano negli organici più o meno 500 tra infermieri e Oss e poco meno di 200 medici. Numeri che devono essere sommati a quelli necessari per realizzare il programma dell'assistenza licenziato dalla giunta. Un'infinità visti i tempi che corrono e l'impossibilità di trovare personale sanitario.

IL BANDO

Per la verità la Regione ci sta provando a dare sostegno al piano. Non a caso ha pubblicato un bando nel quale si cercano 600 infermieri a tempo indeterminato. Ma dalla ricerca, all'effettiva presenza, ne corre. Non a caso una buona parte dei bandi pubblicati in passato sono andati quasi deserti e in ogni caso non hanno mai soddisfatto le necessità. Del resto uno dei problemi fondamentali, oltre al fatto che infermieri non ce ne sono è che già da tempo, parecchi stanno scappando dalle strutture pubbliche per approdare in quelle private. Paga più o meno uguale, ma decisamente meno stress, minori turni notturni e ambienti più vivibili.

IL PROGETTO

Non ci sono dubbi sul fatto che - se non fosse per quel piccolo particolare che non si trova il personale - il piano regionale dell'assistenza si integra in maniera molto performante sui territori garantendo da un lato la salvaguardia degli ospedali che potrebbero dedicarsi solo a curare gli ammalati acuti e dall'altro a far trovare strutture che offrono risposte sanitarie senza dover per forza intasare i pronto soccorso.

CASE DI COMUNITÁ

Il progetto dell'assessore Riccardi, stilato ovviamente con i tecnici è semplice ed efficace: 32 case di comunità che lavorano in sintonia con i medici di medicina generale. All'interno oltre ai medici c'è sempre anche uno o più infermieri e ci sono pure le apparecchiature di diagnostica come elettrocardiogrammi ed altre di base. Ventidue case di comunità lavoreranno 7 giorni su 7, anche la notte, per dare risposte immediate ai cittadini che hanno problemi. Dieci, invece, opereranno 6 giorni su sette e nell'arco delle 12 ore. Insomma, copertura totale sul territorio anche per prestazioni che oggi devono per forza essere valutate al pronto soccorso.

DOVE SI FARANNO

Ovviamente la mappa precisa ancora non c'è. Ci sono però alcune indicazioni. Nel territorio dell'Asfo le Case della Comunità sulle 24 ore, 7 giorni su 7 saranno ad Azzano, Maniago, Pordenone, Sacile, San Vito e Spilimbergo. A Cordenons, invece, ce ne sarà una sei giorni su sette. Per quanto riguarda l'Azienda udinese saranno collocate a Cividale, Codroipo, Gemona, Latisana, Palmanova, San Daniele, Tarcento, Tarvisio, Tolmezzo e Udine. Queste h24, 7 su 7. A Cervignano, Manzano, Tavagnacco e Zugliano saranno invece collocate quelle sulle 12 ore e 6 giorni su 7.

CONTINUITÁ ASSISTENZIALE

È il secondo tassello, altrettanto importante del piano. In pratica saranno realizzate sul territorio 12 Uca (Unità continuità assistenziale) che si fatto, con medico e infermiere, andranno a domicilio dei pazienti fragili che devono essere assistiti per terapie o perchè terminali che saranno indicati dalle Case della Comunità o dai medici di medicina di base. Il tutto mixato con i distretti sanitari che avranno a quel punto compiti diversi, seppur con ambulatori. Questo è il progetto.

I TEMPI

È uno dei problemi. Non sono indicati anche se le case di comunità, secondo le indicazioni nazionali, dovrebbero essere avviate almeno entro la fine del prossimo anno. Una organizzazione di questo tipo in realtà ha bisogno di step certi che in questo momento non è possibile indicare.

I SOLDI

La Regione per il piano ha stanziato 200 milioni che serviranno per sistemare le sedi esistenti che possono essere utilizzate dalle case della comunità e per realizzarne di nuove. Per ora non c'è altro a cominciare dalla spesa per i circa 800 assunti tra infermieri, medici, tecnici e Oss.

IL PERSONALE

È il punto più dolente. Non c'è. Neppure a cercarlo con il lumicino. E in ogni caso prima di avviare il piano dell'assistenza è necessario rimpinguare gli organici attuali che sono mal ridotti. Come dire che servirebbero più o meno 1.100 infermieri e 400 medici. È notte fonda.